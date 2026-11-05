Kongre Başkanı Saner, gıda güvenliğinde sıfır riskin gerçekçi olmadığını söyledi - Son Dakika
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Kongre Başkanı Saner, gıda güvenliğinde sıfır riskin gerçekçi olmadığını söyledi

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Kongre Başkanı Saner, gıda güvenliğinde sıfır riskin gerçekçi olmadığını söyledi
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İstanbul'da düzenlenen 9. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi başladı. 2 gün sürecek kongrede 12 oturumda 65 sözlü ve 34 poster sunumu yapılacak; Kongre Başkanı Saner, gıda güvenliğinde sıfır riskin gerçekçi olmadığını söyledi.

İstanbul'da düzenlenen "9. Uluslararası Gıda Güvenliği Kongresi"nde, gıda güvenliğinde küresel gelişmeler, bilimsel riskler ve yeni teknolojiler ele alınıyor.

Gıda Güvenliği Derneği koordinatörlüğünde Uluslararası Gıda Koruma Birliği (IAFP) işbirliği ve Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Şişli'deki bir otelde düzenlenen kongre, "Güvenli Gıdaya Erişim: Herkesin Hakkı, Herkesin Sorumluluğu" temasıyla gerçekleştiriliyor.

2 gün sürecek kongrede, bilim insanları, kamu kurumları, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelirken, 12 oturumda 65 sözlü ve 34 poster sunumu yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, gıdanın küresel ölçekte stratejik bir güç haline geldiğini belirterek, Türkiye'nin kendi nüfusunun gıda ihtiyacını karşılayabilen ve yaklaşık 200 ülkeye ihracat yapan bir ülke olduğunu söyledi.

Gıda güvenliğinin yalnızca kamu otoritesinin çalışmalarıyla sağlanamayacağını dile getiren Kaplan, üreticilerden tüketicilere kadar tüm paydaşların ortak sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Kongre Başkanı Samim Saner, iklim değişikliği, su kaynaklarının azalması, çevresel kirlilik, antimikrobiyal direnç ve küresel tedarik zincirlerinin gıda güvenliğini doğrudan etkilediğini belirtti.

Gıda güvenliğinin artık yalnızca üretim tesisleriyle sınırlı olarak değerlendirilemeyeceğini ifade eden Saner, "Gıda güvenliğinde sıfır risk vadetmek gerçekçi değil ama riskleri bilimsel olarak değerlendirmek, önceliklendirmek, azaltmak ve yönetmek bizim elimizde. Bunu başarabilmek için daha fazla veriye, daha gelişmiş teknolojiye, daha güçlü işbirliğine ve her şeyden önemlisi daha iyi bir bilimsel düşünme kültürüne ihtiyacımız var." dedi.

Gıda Güvenliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Filis Gergerli, Dünya Sağlık Örgütünün 2026'da yayımladığı küresel tahminlere göre 2021'de güvenli olmayan gıdaların yaklaşık 866 milyon hastalık vakasına ve 1,52 milyon ölüme neden olduğunu söyledi.

Gıda güvenliğinin halk sağlığının yanı sıra ekonomik kalkınma ve uluslararası ticaret açısından da önem taşıdığını vurgulayan Gergerli, güvenli gıdaya erişimin herkesin hakkı, bu hakkın korunmasının ise ortak sorumluluk olduğunu kaydetti.

IAFP Başkanı Dr. Manan Sharma da gıda güvenliği alanında bilimsel bilgi paylaşımı ve uluslararası işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen panellerde, gıda ve sağlık ilişkisine yönelik bilgi kirliliği, yapay zeka ve dijitalleşme, gıda tedarik zincirleri, iklim değişikliği ve döngüsel ekonomi konuları ele alındı.

Kongre, yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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