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Kongre Üyelerinden Gözaltılara Tepki

ABD'de gözaltındaki Türk öğrenci ve Filistinli aktivistin serbest bırakılması için çağrı yapıldı.

23.04.2025 11:49
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ABD'de gözaltındaki Türk öğrenci Rümeysa Öztürk ve Filistinli aktivist Mahmud Halil'i ziyaret eden bazı Kongre üyeleri, söz konusu gözaltıların "siyasi" olduğunu belirterek bu kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

CNN'in haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Troy Carter, Jim McGovern, Ayanna Pressley ve Bennie Thompson'ın yanı sıra Demokrat Senatör Ed Markey, gözaltında bulunan Öztürk ve Halil'i ziyaret ederek bulundukları yerin koşullarını inceledi.

Kongre üyeleri, ziyaretin ardından yaptıkları açıklamada, görüştükleri kişilerin tıbbi bakım, yiyecek ve ibadet imkanı yoksunluğundan şikayetçi olduklarını aktardı.

Temsilciler Meclisi Üyesi McGovern, Öztürk ve Halil'in "siyasi" nedenlerle gözaltına alındığını söylerken Senatör Markey de bu kişilerin Louisiana'ya nakledilmelerinin sebebinin siyasi olduğunu vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Öztürk ve Halil üzerinden bir "örnek" yaratarak ifade özgürlüğünü engelleme niyetinde olduğuna işaret eden Markey, şunları kaydetti:

"Trump yönetimi altında Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), ülkenin dört bir yanından insanları alıp Louisiana'daki bu gibi tesislere koyma hakkına sahip olduklarını düşünüyor."

Temsilciler Meclisi Üyesi Pressley ise "Rümeysa Öztürk başarılı bir akademisyen ve Massachusetts toplumunun değerli bir üyesidir. Rümeysa gibi Mahmud Halil de hiçbir suç işlememiştir ve sadece ifade özgürlüğü hakkını kullandığı için Donald Trump tarafından cezalandırılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kongre üyeleri, Öztürk ve Halil'in serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Öztürk'ün gözaltına alınması

Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesinde doktora yapan Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftara giderken sokakta yüzleri maskeli 6 Göçmenlik ve ICE görevlisi tarafından gözaltına alınmış, 24 saat içinde önce Vermont, ardından da Louisiana eyaletindeki gözaltı merkezine götürülmüştü.

Massachusetts Bölge Yargıcı Denise Casper, avukatlarının acil başvurusu üzerine Türk öğrenci Öztürk'ün sınır dışı edilmesine ilişkin kararı durdurma emri vermiş, 4 Nisan'da hazırladığı raporda da Louisiana'da tutulan Öztürk'ün yargılanmasının Vermont eyaletinde yapılmasının uygun olduğunu bildirmişti.

Casper, kararına gerekçe olarak, Öztürk'ün avukatlarının 25 Mart gecesi mahkemeye dilekçe sunduğu saatlerde Türk öğrencinin ICE görevlileri tarafından Vermont'ta tutulması ve henüz Louisiana'ya transfer edilmemiş olmasını göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Öztürk'ün öğrenci vizesinin iptal edildiğini ve sınır dışı edileceğini açıklamıştı.

Halil'in gözaltına alınması

ABD'de yüksek lisans eğitimi aldığı Columbia Üniversitesindeki protestolara öncülük eden Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı.

Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunması ve eşinin ABD'li olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince gözaltına alındığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı.

Avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine New York Bölge Mahkemesi yargıcı, Halil'in sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuş, ardından Halil'in gözaltına alındıktan sonra New Jersey'e götürülmesi nedeniyle davayı New Jersey Bölge Mahkemesine havale etmişti.

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Kaynak: AA

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