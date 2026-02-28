Kongre Üyelerinden İran Saldırılarına Tepki - Son Dakika
Kongre Üyelerinden İran Saldırılarına Tepki

28.02.2026 23:36
ABD Kongresi, İran'a yönelik saldırılara karşı toplanma çağrısı yaptı, tepki gösterildi.

ABD'de bazı Kongre üyeleri, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılara tepki göstererek, Senatonun toplanması çağrısında bulundu.

İsrail ve ABD'nin sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılarıyla başlayan çatışmalara, ABD Kongre üyelerinden tepki gecikmedi.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer, yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile konuştuğunda bu saldırıların hedefi ve bundan sonra ne olacağı konusunda Kongreye ve ABD halkına karşı açık ve dürüst olması için çağrıda bulunduğunu belirtti.

Yönetimin Kongreyi bilgilendirmesi gerektiğini vurgulayan Schumer, "Senato hızla yeniden toplanmalı ve Savaş Yetkileri Yasası'nı uygulamaya koyan karar tasarımızı kabul ederek anayasal görevini yeniden tesis etmelidir." ifadesini kullandı.

Demokrat Senatör Mark Warner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu saldırıları, "ABD'yi Orta Doğu'da bir başka geniş çaplı çatışmaya sürükleme tehlikesi taşıyan önemli bir karar." olarak nitelendirdi.

Kentucky eyaletinden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Üyesi Thomas Massie, X hesabındaki açıklamasında "bu savaşa karşı" olduğunu belirterek, Kongre yeniden toplandığında, İran'la savaş konusunda Kongrede oylama yapılmasını sağlamak için Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna ile çalışacağını belirtti.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Jim Himes, yaptığı açıklamada, saldırıları "stratejik sonu olmayan tercih edilmiş savaş" olarak yorumladı.

Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar da saldırıları "yetki suistimali" olarak değerlendirerek "Amerikan halkı, sahte vaatler üzerine inşa edilmiş bitmek bilmeyen savaşlardan bıktı." ifadesini kullandı.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün'deki ABD üsleri ve hedeflerine füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Güncel, İran, Son Dakika

