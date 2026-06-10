Kono Yohei Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kono Yohei Hayatını Kaybetti

10.06.2026 20:04
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Japon siyasetçi Kono Yohei, Koreli kadınlardan özür dileyerek tarihe geçti ve 89 yaşında vefat etti.

Japonya'da Kabine Baş Sekreterliği görevini yürüten ve Ağustos 1993'te yaptığı resmi açıklamayla savaş döneminde istismara uğrayan Koreli kadınlardan özür dileyerek tarihe geçen eski siyasetçi Kono Yohei, hayatını kaybetti.

Kyodo ajansının, Kono ailesi üyelerinin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, eski Başbakan Yardımcısı ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) eski Genel Başkanı Kono, 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Ocak 1937'de Kanagawa eyaletinde doğan Kono, Tokyo'daki Waseda Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu ve Japonya merkezli Marubeni şirketinde görev yaptı.

Siyasete giren Kono, 1967'de Temsilciler Meclisi'ne seçildi, 1992-1993'te Kabine Baş Sekreterliği, 1993-1995'te LDP Genel Başkanlığı, 1994-1995'te Başbakan Yardımcılığı ve 1999-2001'de Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulundu.

Kasım 2003-Ağustos 2009 arasında Temsilciler Meclisi Başkanlığı yapan Kono, bu görev süresiyle ülke tarihinde "en uzun süre görev yapan meclis başkanı" unvanını elde etti.

Resmi özür

Kabine Baş Sekreterliği görevini üstlendiği Ağustos 1993'te Kono, "Japon İmparatorluk Ordusunca İkinci Dünya Savaşı dönemi istismar edilen Koreli kadınlar" sorununa yönelik resmi açıklamasıyla büyük ses getirdi.

Açıklamasında Kono, "Japon İmparatorluk Ordusu'nun savaş yılları döneminde fuhuş merkezlerinin kurulmasında doğrudan veya dolaylı olarak yer aldığını ve kadınların zorla alıkonulduğunu" belirtti.

Savaş dönemi istismarların "birçok (Koreli) kadının onurunu ve haysiyetini ciddi şekilde zedelediğini" kaydeden Kono, hükümetin "ölçülemez acılar ve psikolojik yaralara maruz bırakılan (Koreli) bu kadınlardan samimi özür dilediğini" açıklamıştı.

Resmi özür açıklaması, kimi çevrelerce Tokyo ve Seul hükümetleri arası ikili ilişkilerin iyileştirilmesine katkı sunmakla övülürken, ülke içi yerel eleştirmenlerce ise "delillerin objektifliğinin sorgulanmasına" yol açtı.

Bu açıklama, o dönem Japonya Savunma Bakanlığı kütüphanesinde "Japon İmparatorluk Ordusu'nun savaş dönemi fuhuş merkezleri kurup işlettiğine" dair belge ve kanıtlar bulunduğunun kamuoyuna yansıması sonrası yapılmıştı.

LDP'nin "başbakanlık yapmayan" lideri

İktidardaki LDP içinde "başbakanlık yapmayan parti lideri" olarak tanınan Kono, ülkesinin Doğu Asya'da izlediği dış politika alanında "Çin karşıtı olmayan ve barış yanlısı" siyasetçi olarak tanındı.

Kono, 2005 yılında dönemin Başbakanı ve LDP lideri Koizumi Juniçiro'nun, başkent Tokyo'da "Japonya'nın geçmiş militarizminin sembolü" olarak görülen Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmesine de karşı çıkmıştı.

Görev dönemlerinde Kono, ülkenin İkinci Dünya Savaşı sonrası benimsediği "pasifist" anayasayı dönüştürmemesi gerektiğini de savunmuştu.

Kono, savaş dönemi sonrası 1964-1965'te Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenen ve 1964'te Tokyo Olimpiyatları'nın düzenlenmesinden sorumlu olan Kono İçiroo'nun oğluydu.

"Uzun yıllar Japon siyasetinin kalbi"

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Kono'nun ölümünden "derin üzüntü duyduğunu" bildirdi.

Takaiçi, "Kono hoca, uzun yıllar Japon siyasetinin kalbinde görev yapmış, ulusal siyasetin gelişmesine ve parlamenter demokrasinin kurulmasına büyük katkılarda bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Japon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kono Yohei Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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