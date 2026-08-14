Konteyner Yangını İki İş Yerine Sıçradı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde konteynerde başlayıp iki iş yerine sıçrayan yangında hasar oluştu.

Hacıhalil Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki şantiye alanında bulunan konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın çevrede bulunan iki iş yerine de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangın, konteynerde ve iş yerlerinde hasara yol açtı.