Konut Hakkı ve Sürdürülebilir Konut Politikaları Paneli Düzenlendi - Son Dakika
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Konut Hakkı ve Sürdürülebilir Konut Politikaları Paneli Düzenlendi

Yenişehir Belediyesi ve Yerel Reform Girişimi Derneği tarafından düzenlenen panelde, konut sorunları ve kentsel dönüşüm projeleri ele alındı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 35 hektarlık kentsel dönüşüm alanı için projelerinin imzalanmadığını vurguladı.

09.05.2025 13:00  Güncelleme: 14:10
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(MERSİN) - Yenişehir Belediyesi ve Yerel Reform Girişimi Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Konut Hakkı ve Belediyelerin Sürdürülebilir Konut Politikaları" paneli, konut sorununun sosyal, ekonomik ve kentsel boyutlarının tartışıldığı önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Panelde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Eğriçam Mahallesi'nde belirlenen 35 hektarlık kentsel dönüşüm alanı için hazırladıkları projenin 6 yıldır imzada beklediğine dikkati çekti.

Yenişehir Belediyesi ve Yerel Reform Girişimi Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Konut Hakkı ve Belediyelerin Sürdürülebilir Konut Politikaları" panelinde, konut sorununun sosyal, ekonomik ve kentsel yönleri ele alındı.

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılış konuşmasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin 50. Hükümetinde Başbakan Yardımcılığı, Devlet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan, aynı zamanda Sosyal Demokrat Halkçı Partinin 3. Genel Başkanı ve Yerel Reform Girişimi Derneği Kurucu Başkanı Murat Karayalçın yaptı. Karayalçın konuşmasında, konut hakkının sosyal devlet anlayışındaki yerini vurgularken, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin bu alandaki sorumluluğuna dikkati çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde hayata geçirdikleri konut projelerinin örnek teşkil ettiğini ve ödüller aldığını ifade eden Karayalçın, kentsel dönüşümün önemine vurgu yaptı.

Panelin moderatörlüğünü Dr. Sibel Gazi üstlenirken; Yerel Reform Girişimi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Metropol A.Ş. Eski Genel Müdürü Adnan Dinçer ile araştırmacı-yazar Abdullah Ayan panelist olarak katıldı.

Yenişehir Belediye Başkanı Özyiğit, panelde yaptığı konuşmada konut hakkının yalnızca barınma değil, aynı zamanda sosyal adaletin ve kent hakkının da temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti. Özyiğit, "Artan maliyetler, spekülatif rant politikaları, plansız kentleşme ve çevresel krizler, özellikle dar gelirli kesimler için konuta erişimi hayal haline getirdi" dedi. Yenişehir Belediyesi'nin bu alandaki yaklaşımına da değinen Özyiğit, Eğriçam Mahallesi'nde belirlenen 35 hektarlık kentsel dönüşüm alanı için hazırladıkları kapsamlı projeye dikkati çekti.

Projenin hala imzalanmadığını vurgulayan Özyiğit, yaşanan gecikmenin yalnızca bürokratik bir sorun değil, binlerce insanın yaşam hakkını ilgilendiren hayati bir mesele olduğunu söyledi. "Sürdürülebilir kentler sadece fiziksel yapılarla değil, sosyal dayanışma ve yaşam hakkıyla da inşa edilir" diyen Özyiğit, konut politikalarının bilimsel verilere, mühendislik ilkelerine ve kent planlama disiplinine dayanması gerektiğini belirtti.

"Kentimizde eski yapılaşmanın olduğu bölgelerde dönüşüm ihtiyacı açık bir şekilde ortadadır"

Başkan Özyiğit, şunları kaydetti:

"Tam da bu nedenle, yerel yönetimlere de sorumluluklar düşüyor. Çünkü konut sorunu, yalnızca ekonomik bir mesele değil, aynı zamanda sosyal bir meseledir. Yerel düzeyde de geliştirilecek sürdürülebilir, adil ve kapsayıcı konut politikaları; sadece mekan üretmekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı, dirençli ve yaşanabilir kentlerin inşasına da hizmet eder. Yenişehir Belediyesi olarak biz, bu sorumluluğun farkındayız. Kentimiz, yalnızca konut alanlarının değil, aynı zamanda ticaretin ve hizmet sektörünün güçlü biçimde yer aldığı, gelişmiş bir yerleşim merkezidir.  Gelişme alanlarımızda, sağlam zemin üzerinde inşa edilmiş düşük yoğunluklu ve yüksek katlı nitelikli yapıların varlığı, bizim için önemli bir avantajdır. Ancak kentimizde eski yapılaşmanın olduğu bölgelerde dönüşüm ihtiyacı açık bir şekilde ortadadır.  Bu bölgede bulunan eski yapı stoku, hem güvenlik hem de yaşanabilirlik açısından dönüşümü zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda Eğriçam Mahallemizde 35 hektarlık bir kentsel dönüşüm alanı belirledik ve bunun için kapsamlı bir proje hazırladık. Ancak ne yazık ki, projemiz hala imzalanmadı. Bu gecikmenin, sadece kağıt üzerinde kalan planları değil, aynı zamanda binlerce insanın yaşam hakkını da etkilediğini hatırlatmak isterim. Bu vesileyle, Yerel Reform Girişimine, Sayın Genel Başkanımıza, kıymetli konuşmacılarımıza ve bu buluşmaya katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Konut hakkının güvence altına alındığı, hiç kimsenin barınma kaygısı yaşamadığı, daha adil, daha dirençli kentleri birlikte inşa etmek dileğiyle, saygılar sunuyorum."

Panel, bilimsel ve katılımcı bir yaklaşımla oluşturulacak konut politikalarının, daha adil ve yaşanabilir kentlerin inşasında kritik rol oynayacağına dair ortak bir farkındalık zemini sundu.

Kaynak: ANKA

Abdullah Özyiğit, Yerel Yönetim, Yenişehir, Politika, Ekonomi, Güncel, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konut Hakkı ve Sürdürülebilir Konut Politikaları Paneli Düzenlendi - Son Dakika

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