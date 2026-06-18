Konut Satışları Mayıs'ta D düştü

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, mayıs ayında ilk el konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,9, ikinci el konut satışları da yüzde 32,7 azaldı.

TÜİK, mayıs ayına ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,9 azalarak 30 bin 196 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 32,7 azalışla 63 bin 137 olarak gerçekleşti.

Toplam konut satışları içerisinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 32,4, ikinci el konut satışlarının payı ise yüzde 67,6 oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Mayıs ayında Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 azalarak 19 bin 754'e geriledi. Diğer konut satışları ise aynı dönemde yüzde 36,2 azalarak 73 bin 579 olarak kaydedildi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,2 olurken, diğer satışların payı yüzde 78,8 olarak gerçekleşti.

ARINDIRILMIŞ VERİLERDE İLK VE İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ OLDU

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 3,6, ikinci el konut satışları ise yüzde 11,3 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilere göre ise bir önceki aya kıyasla ilk el konut satışları yüzde 3,4, ikinci el konut satışları da yüzde 0,5 geriledi.

YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞLARI YÜZDE 27 AZALDI

Mayıs ayında yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azalarak bin 387 oldu. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalarak 7 bin 68 olarak kaydedildi.

Mayıs ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı 268 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını 125 konut satışı ile İran, 88 konut satışı ile Ukrayna vatandaşları izledi.

İPOTEKLİ İŞ YERİ SATIŞLARI ARTTI

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,8 azalarak 3 bin 255'e düştü. İkinci el iş yeri satışları ise yüzde 33,1 azalarak 8 bin 179 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında ipotekli iş yeri satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 artarak 536 oldu. Buna karşılık diğer iş yeri satışları yüzde 32,4 azalarak 10 bin 898 olarak kaydedildi.

İŞ YERİ SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre bir önceki yılın aynı ayına kıyasla ilk el iş yeri satışları yüzde 0,4, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 12,9 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışlarında yüzde 2,8, ikinci el iş yeri satışlarında yüzde 6,2 düşüş gerçekleşti.