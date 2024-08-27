Konut Satışları Temmuz Ayında Arttı - Son Dakika
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Konut Satışları Temmuz Ayında Arttı

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Ülke genelinde konut satışları Temmuz ayında artış gösterdi. Konut fiyatlarının daha da artması bekleniyor.

27.08.2024 12:05
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Haber: TENZİLE AŞÇI Kamera: ÖZGÜR ŞENGÜL

(İZMİR) – Ülke genelinde uzun süredir düşüş ivmesi gösteren konut satışlarında Temmuz ayında yaşanan artışı değerlendiren İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Gayrimenkul Faaliyet­leri Komitesi Üyesi Adnan Bozbay, "Bunların hepsi peşin satış. Sadece yüzde 9'u kredili satış. Kur Korumalı Mevduat'tan çıkan para gayrimenkule kaymaya başladı" dedi.

Bir yandan ekonomik krizle mücadele devam ederken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan temmuz ayı konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde konut satışı artış gösterdi. Verilere göre; ülke genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 arttı ve 127 bin 88 oldu.

İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Gayrimenkul Faaliyet­leri Komitesi Üyesi Adnan Bozbay, konut satışlarında yaşanan artışı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Bozbay, gayrimenkulün yeniden yatırım aracı olarak görülmeye başladığını belirtirken gelecek dönemde konut fiyatlarının daha da artacağını belirtti.

"Gayrimenkule tekrar para geri dönmeye başladı"

Konut satışlarının artmasında üç nedene dikkat çeken Bozbay, şunları söyledi:

"Geçen yıla göre böyle bir artış oldu. Yalnız bunların hepsi peşin satış. Sadece yüzde 9'u kredili satış. Yüzde 91'i de peşin satış. Buradan anlıyoruz ki gayrimenkule tekrar para geri dönmeye başladı. Bunun bazı sebepleri var. Bunları birinci sırada özellikle bu Kur Korumalı Mevduat'tan çıkan para gayrimenkule kaymaya başladı. Döviz fiyatını koruyan bir sistemdi bu. Genelde faize parasını dövizde değerlendirip KKM'ye geçmişlerdir. Şimdi oradan artan para yine bu yatırımcıların faizi sevmemesinden, tercih etmemesinden ötürü gayrimenkule dönmeye başladı. Gayrimenkul alımları arttı. Birinci sebep bu. İkinci sebep… Temmuz ayında bir enteresan gelişimi daha oldu. 2-3 üç senedir, üç senedir yüzde 25 kira artışı sınırı vardı. Bu sınırı kaldırdı ilgili bakanlık. Dolayısıyla gayrimenkul yine iyi bir tercih olmaya başladı. Çünkü artık yatırım amaçlı kiraya verdiğinizde, bu aya baktığınızda yüzde 65'lik bir artışı olacak. Bu önümüzdeki günlerde enflasyona bağlı. Ama yine de enflasyona karşı koruyacak. Haziran ayında yüzde 65 enflasyon varken haziran ayındaki fiyatlar yüzde 25'ti. Ama Temmuz ayında bu kesinleşince bunun da bir gayrimenkule yönelmesine katkısı oldu. Üçüncü sebep… Faiz indirimleri söz konusu olacak Merkez Bankası tarafından. Bu da başka bir gösterge gayrimenkul yatırımcıları için. Gayrimenkul yatırımları, son bir senede reel bazda enflasyona karşı yenilmişti. Şimdi bu yatırımcılar gayrimenkul fiyatlarının ekimde artma ihtimalini düşünerek erkenci bugünden bu aylarda almaya başlarlar. Ağustos ayında da yine artış öngörüyoruz geçen senenin sayısına göre. Yeni bir artış olacaktır."

"Yüzde 30'a kadar indirimli kampanya yapıyorlar"

Bir yandan yoksullaşma daha da derinleşip bir yandan da konut fiyatları artarken satışların nasıl arttığına da yanıt veren Bozbay, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük müteahhitler kampanyalar yaptılar temmuz-ağustos ayında. Yüzde 30'a kadar indirimli kampanya yapıyorlar. Bugün bir müteahhidin kapısını çaldığınızda eğer peşin paranız varsa size yüzde 20-30 indirim yapıyorlar. Budur esasında. Ama ikinci elde çok fazla o hareketi görmüyoruz."

"Her sene yüzde 10-15 bir artış söz konusu olur eylül ayında"

Eylül ayında konut satışlarının daha da artacağını söyleyen yapan Bozbay, şunları kaydetti:

"O genelde her sene yüzde 10-15 bir artış söz konusu olur eylül ayında. Üniversite kazanan gençlerimiz var. Bazı 4-5 sene kira ödeyeceğine gayrimenkulü alıyor. Çocuğu mezun olduğunda da gerekirse satarım diyor veya onun üstüne bakıyor. O yüzden öğrencilerin üniversiteleri hem de memurların tayinleriyle ilgili eylül ayı hep hareketli olur. O yüzden fiyatlara yüzde 10-15 yansıyor.

Şu anda metrekare esasında inşaat maliyetleri de çoğaldı. Bugün baktığımızda 30 bin liranın altında metrekare inşaatı yapılamıyor. Metrekaresine, müteahhitlik karını da koyarsak 50-60 bin lira olarak düşünmemiz lazım. Yani bu da ne demek? 100 metrekare bir dairenin merkezi yerlerde 5 milyondan aşağı satılmaması demek."

Kaynak: ANKA

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