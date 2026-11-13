Konya Beyşehir'de KADES ihbarıyla gidilen adreste yaralı hastaneye kaldırıldı

Konya Beyşehir'de KADES ihbarıyla gidilen adreste yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Beyşehir ilçesinde KADES ihbarı üzerine Dalyan Mahallesi'ne giden ekipler, bıçakla yaralanan 30 yaşındaki kişiyi Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarı üzerine Dalyan Mahallesi'ne gitti.
Bıçakla yaralanmış halde bulunan M.B. (30) ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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