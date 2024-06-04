Konya Büyükşehir Belediyesi Dünya Bisiklet Günü'nde etkinlik düzenledi - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi Dünya Bisiklet Günü'nde etkinlik düzenledi

Konya Büyükşehir Belediyesi Dünya Bisiklet Günü\'nde etkinlik düzenledi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla sivil toplum kuruluşları ve bisiklet dernekleriyle bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte bisiklet kullanıcıları ve tedavi gören öğrenciler bir araya geldi. Ayrıca Yıldız Gençler Bisiklet Yarışları ve ödül töreni düzenlendi. Konya Büyükşehir Belediyesi ayrıca psikiyatri kliniğinde rehabilitasyon alan hastalar için bisiklet etkinliği düzenledi.

04.06.2024 15:24
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Konya Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla sivil toplum kuruluşları ve bisiklet dernekleriyle bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya'daki bisiklet kullanıcıları ile Karatay Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören öğrencilerin katıldığı etkinlik, Meram Tavus Baba Türbesi yanında bulunan açık otoparktan başlayıp Türkiye'nin ilk Olimpik Veledromu'nda sona erdi.

Daha sonra Konya Olimpik Veledromu'nda Yıldız Gençler Bisiklet Yarışları gerçekleştirildi.

"İklim Değişikliği ve Sıfır Atık" yarışmasında başarılı öğrencilere ödülleri verildi

Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Dünya Çevre Haftası kapsamında şehir genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere yönelik düzenlediği "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık" yarışmalarıyla Yıldız Gençler Bisiklet Yarışları'nda dereceye giren öğrencilere ve sporculara ödülleri verildi.

Psikiyatri kliniğinde rehabilitasyon alan hastalar için bisiklet etkinliği

Öte yandan, Konya Büyükşehir Belediyesi, Beyhekim Psikiyatri Kliniğinde rehabilitasyon alan hastalara yönelik "Bisiklet Sürme" etkinliği gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet kullanımını teşvik etmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl şehir genelindeki okullarda düzenlenen "Bisiklet Şehri Konya" temalı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraflar da bir alışveriş merkezinde sergilenerek sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA

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