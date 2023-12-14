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Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlere Destek Oluyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 'Parkur Konya' özel yetenek hazırlık kurslarıyla gençlere hayallerindeki mesleğe giden yolda destek sağlıyor. Kurslar, polislik, bekçilik ve askeri okullara hazırlanan adayların başarı oranını artırıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlere Destek Oluyor
14.12.2023 - 14:22,
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Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yürütülen "Parkur Konya" özel yetenek hazırlık kursları, yakaladığı başarı oranıyla gençlere hayallerindeki mesleğe giden yolda destek olmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Parkur Konya" projesinin gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine önemli bir destek sağladığını ifade etti.

"Konya Modeli Belediyecilik" anlayışıyla her alanda örnek işler yaptıklarını anımsatan Altay, şunları kaydetti:

"Bu proje ile gençlerimizi özel yetenek sınavlarına hazırlayarak, onların gelecekteki hedeflerine daha emin adımlarla ilerlemelerini amaçlıyoruz. Gençlerimizin potansiyellerini keşfetmeleri ve bu potansiyellerini en üst düzeye çıkarmaları, şehrimizin ve ülkemizin geleceği için büyük bir öneme sahip. Bizler, her zaman gençlerimizin yanındayız. Onların daha iyiye ve daha güzele ulaşması için çalışmaya devam ediyoruz."

-Eğitimler başarıyla sonuçlanıyor

"Parkur Konya" özel yetenek hazırlık kurslarında Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM), Bekçilik, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay Eğitim Merkezi (SUEM-ASEM), Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO), Spor Lisesi sınavlarına hazırlanan adaylar fiziki yeterlilik parkurlarında büyük bir başarıya imza atıyor.

BESYO, POMEM Sınavı, Bekçilik ve Subaylık Sınavı'na hazırlanmak isteyen gençlere destek olmak amacıyla faaliyet gösteren Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlık Kursları kapsamında, lise öğrencilerine yönelik düzenli olarak belirli periyotlarda Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) deneme sınavları yapılıyor.

Aynı zamanda polislik, bekçilik ve askeri okullara hazırlık sürecinde bulunan, kilo şartını sağlayamayan bireylere, kişiye özel diyetisyen hizmeti de sağlanıyor.

Parkur Konya ile yeni başarılara imza atılıyor

Parkur çalışmalarının yanı sıra genel kuvvet, koordinasyon ve reaksiyon antrenmanlarının yapıldığı eğitim programları, Konya merkezde Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu, Mareşal Mustafa Kemal Ortaokulu ile Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Seydişehir, Kulu, Cihanbeyli ve Çumra olmak üzere 7 ilçede kız-erkek ayrı gruplarla, uzman eğitmenler tarafından gerçekleştiriliyor.

Eğitimlerine başladığı 2021'den bu yana toplam 6 bin 200 kişinin kayıt yaptırdığı "Parkur Konya", sınav parkurlarında yüzde 94 başarı oranını yakaladı.

Gençleri meslek hayallerine giden yolda sunduğu nitelikli imkanlarla yalnız bırakmayan "Parkur Konya", 2023'te şu ana kadar POMEM'de 420, BESYO'da 212 kursiyer fiziki yeterlilik sınavlarında başarı gösterirken, SUEM-ASEM'de 12, bekçilikte 14, PMYO'da 69, SMYO'DA 19, MSÜ'de 9, Spor Lisesi'nde 72 aday başarı elde etti.

Kaynak: AA
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