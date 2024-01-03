Konya Büyükşehir Belediyesi Öğrencilere Ücretsiz Destek Veriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik faaliyetlerinden olan Bilgehaneler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR) Birimleri ile de öğrencilerine ücretsiz destek veriyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgehaneler, Konya'nın 24 farklı noktasında 4. sınıftan 8. sınıfa kadar öğrencilere milli-manevi eğitimler, ders destek programları, psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimleri, hafızlık hazırlık programı, atölye ve etkinliklerle ücretsiz hizmet sağlıyor.

Her Bilgehanede çeşitli çalışmalar yürüten 25 PDR eğitmeni, öğrencilere eğitsel, kişisel ve mesleki başlıklarda bireysel danışmanlık verirken, anne-babalara yönelik içerikleriyle "Eğitimli Aileler Bilge Nesiller" programları düzenliyor.

"Rehberlik Saati" ile kamuoyu bilgilendiriliyor

Farklılıkların bir aradaki uyumunu vurgulamak amacıyla "Kırkyama Atölyesi" gibi faaliyetler düzenleyen PDR Birimi, sosyal medyada da aktif olarak yer alıyor.

"Rehberlik Saati", Bilgehanelerde hizmet veren danışmanların anne-babalara yönelik pedagojik konuları belirli periyotlarla ele alınıyor ve ailelere pratik öneriler sunuluyor.

Sosyal medya dışında çocuklarıyla ilgili bilgi ve öneri almak isteyen velilere yüz yüze şeklinde ücretsiz aile danışmanlığı da veren Bilgehaneler, şehrin çocuklarını "aile" çatısı altında desteklemeye devam ediyor.