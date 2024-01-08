Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İnal, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Haber" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı", "Çevre-Yaşam"da Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz" fotoğraflarına oy veren İnal, "Spor"da ise Annika Hammerschlag'ın "Çöplük topçuları" adlı karesini seçti.

İnal, bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan", " Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Fosfor" isimli fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların etkileyiciliğine ve hepsinin önemli bir belge niteliği taşıdığına dikkati çeken İnal, "Fotoğrafların hepsi birbirinden değerli ve anlamlı. Özellikle 'Gazze: Kanıt' kategorisinde yer alan fotoğraflar, insanlık tarihi açısından çok önemli kanıtları ortaya koyuyor. Emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.