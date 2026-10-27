Konya'da 1 kilo 200 gram altın dolandırıcılık zanlısı kuyumcuda tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da 1 kilo 200 gram altın dolandırıcılık zanlısı kuyumcuda tutuklandı

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Konya'da telefonda kendisini polis veya savcı olarak tanıtan şüpheli, bir kişinin 1 kilo 200 gram altınını aldı. Altınları kuyumcuda bozdururken yakalanan zanlı tutuklanırken, ele geçirilen altınlar sahibine teslim edildi.

Konya'da telefonda kendisini polis veya savcı olarak tanıttığı kişinin 1 kilo 200 gram altınını alan şüpheli, kuyumcuda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bir vatandaşın kendisini polis veya savcı olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Polis izlediği güvenlik kameralarından, şüphelinin aldığı 1 kilo 200 gram altını bozdurmak için kuyumcuya gittiğini belirledi.

Harekete geçen ekipler, E.A'yı kuyumcuda altınları bozdururken yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.

Şüphelinin altınları bir araçtan teslim aldığı ile kuyumcuda bozdururken yakalandığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA
Dolandırıcılık3. SayfaGüncelPolisKonyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da 1 kilo 200 gram altın dolandırıcılık zanlısı kuyumcuda tutuklandı - Son Dakika
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