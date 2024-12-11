Konya'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Konya\'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Hırsızlık suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü Konya'da yakalandı.

11.12.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da haklarında 21 yıl ile 2 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık suçlarından toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B'yi Saraçoğlu Mahallesi'ndeki bir hayvan çiftliğinde, yine aynı suçtan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.E'yi ise saklandığı evde yakaladı.

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen hükümlüler, polisteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, konya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad’ı sattı Zehir zemberek bir paylaşım yapan gelini de Esad'ı sattı
12:10 CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi CHP ve MHP arasında kayyum zirvesi
11:30 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye’de karşılamaya gelenlere para dağıttı 21 yıl sonra ayak bastığı Türkiye'de karşılamaya gelenlere para dağıttı
10:40 Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor’un önemi Muhaliflerin kontrolüne geçen Deyrizor'un önemi
10:27 ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye geliyor
17:27 PEPE coin Musk rüzgarıyla hareketlendi Yükseliş geçici mi kalıcı mı PEPE coin Musk rüzgarıyla hareketlendi! Yükseliş geçici mi kalıcı mı?
17:23 Dursun Özbek’ten TFF Başkanına tarihi çağrı: Artık söz bitti, eylem zamanı Dursun Özbek'ten TFF Başkanına tarihi çağrı: Artık söz bitti, eylem zamanı
16:59 Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
16:53 Katledilen masumlarla selfi çekilirdi, Esad gidince çark etti Katledilen masumlarla selfi çekilirdi, Esad gidince çark etti
16:52 Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum Yıllarca süren zulüm: Çocuklarım var, babalarının kim olduğunu bilmiyorum
16:46 Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek Suriye isyancı güçlerin lideri Ahmed el-Şara: İşkenceciler hesap verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 13:02:31. #1.13#
SON DAKİKA: Konya'da 2 Firari Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.