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Konya'da 35 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Konya'da 35 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı

Konya'da polis ekipleri tarafından durdurulan bir minibüste, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 35 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan minibüsün sahibine ceza uygulanırken, göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

03.01.2024 - 11:10,
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KONYA'da polis ekiplerinin durdurduğu minibüs içerisinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen Suriye uyruklu 35 kaçak göçmen yakalandı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Plaka Tespit Sistemi (PTS) kontrollerinde şüphelenerek takip ettiği bir minibüsü Ankara yolu üzerinde durdurdu. 16 koltuk kapasiteli minibüsün içinde 35 göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan 2 sürücü gözaltına alındı. Minibüs sahibine 'izinsiz yolcu taşıma' suçundan 20 bin 342 TL idari para cezası uygulanırken, araç 60 gün trafikten menedildi. Suriye uyruklu 35 kişinin sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi. (DHA)

Konya\'da 35 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: DHA
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