Sanal Bahisle Mücadele Paneli Konya\'da Yapıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 14:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan, "Aileni Koru: Sanal Bahisle Mücadele ve Aileyi Bilinçlendirme Projesi" kapsamında panel düzenlendi.

HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Nezahat Keleşoğlu Konferans Salonunda düzenlenen panelin açılışında, "Sanal Bahisle Mücadele ve Aileyi Bilinçlendirme Projesi"nin bir insanlık meselesi, bir toplumsal sorumluluk olduğunu belirtti.

Oymak, son yıllarda dijital dünyanın sunduğu kolaylıkların ardında görünmeyen bir karanlığın büyüdüğünü dile getirerek, "Ekranların arkasında, reklamlarda, uygulamalarda, sosyal medya içeriklerinde, gençlerimizi hedef alan, aileleri sarsan sanal kumar ve bahis tuzağı var. Bir tıkla, bir uygulamayla, hatta sosyal medya üzerinden dahi gençlerimizi hedef alan, aileleri sarsan sanal kumar ve bahis tuzağıyla karşı karşıyayız. Artık bu mesele sadece bir bağımlılık değil, sessizce ilerleyen bir toplumsal erozyon haline geldi." dedi.

Gençlerin sanal bahisle umutlarını kaybettiğini, hayatlarının baharında adliye ile tanıştığını ifade eden Oymak, ailelerin dağılma noktasına geldiğini, hayatların karardığını ama çoğu insanın o uçurumun kenarına gelinceye kadar tehlikenin farkında bile olmadığını söyledi.

"Suç örgütleri, bütün güçleriyle daha fazla kişiyi bu bataklığa çekmek için uğraş veriyor"

Oymak, resmi verilere göre, Türkiye'de sanal kumar ve yasa dışı bahis piyasasında dönen paranın yaklaşık 50 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu rakam dünya genelinde ise yaklaşık 1 trilyon dolar civarında. Bu piyasadan nemalanmak isteyen suç örgütleri, bütün güçleriyle daha fazla kişiyi bu bataklığa çekmek için uğraş veriyor. Suç örgütlerinin hem dijital platformları hem de sanal torbacıları kullanarak yaptıkları bu çalışmalar, ne yazık ki Türkiye'de 5 milyondan, dünyada 300 milyondan fazla kişinin kumar bataklığına kapılmasına sebep olmuş durumda. Tabloya baktığımızda sanal kumar oynama yaşının 9 yaşa kadar düştüğünü ve kumar bağımlılığındaki en hızlı artış oranının 15 ila 24 yaş aralığındaki gençleri kapsadığını üzülerek görüyoruz. Yine aynı tablo bize 18 yaşından önce sanal kumara başlama oranının yüzde 35'lere yaklaştığını gösteriyor. Yeşilayın verilerine göre kumar bağımlılığı nedeniyle başvuru yapanların sayısı son 2 yılda yüzde 100'den fazla artış gösterdi ve bunun yarısı 35 yaş altındaki gençlerimizden oluşuyor. Bugün maalesef milyonlarca insanımız, milyonlarca gencimiz cebinde kumarhane ile dolaşıyor. Terör kadar tehlikeli, pandemi kadar hızlı yayılan, afet kadar yıkıcı bir tehditle karşı karşıyayız."

Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunun bu konuda eylem planı çerçevesinde tüm birimleri ile yoğun bir mücadele yürüttüğünü vurgulayan Oymak, Mali Suçlar Araştırma Kurulu, siber suçlarla mücadele birimleri, RTÜK, Yeşilay ve tüm bakanlıkların büyük gayret gösterdiğini, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun geçen yıl yaklaşık 300 bin siteye erişim engeli getirdiğini söyledi.

Oymak, sanal bahisle mücadelenin yalnızca cezai yaptırımlarla değil, bilinçlendirme, önleyici çalışmalar ve aile desteğiyle mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Konya Valisi İbrahim Akın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği "Aile Yılı" vizyonunda aileyi yalnızca sosyal hayatın değil, milli varlığın, toplumsal dayanışmanın ve geleceğin en güçlü temeli olarak ele alındığını vurguladı.

Akın, sanal bahis konusunun da bireysel bağımlılık, ekonomik kayıp ya da hukuki bir ihlal olmakla beraber, aile yapısını, gençlerin, çocukların istikbalini ve toplumsal huzuru hedef alan çok boyutlu bir tehdit olduğunu dile getirerek, "Bu yönüyle sanal bahiste mücadele bir güvenlik meselesi olduğu kadar aileyi koruma, nesli muhafaza etme ve toplumsal farkındalığı da büyütme meselesidir. Konya olarak bizler köklü medeniyet birikimiyle aileyi, toplumun çekirdeği, neslin emanetçisi ve değerlerimizin taşıyıcısı olarak gören bir şehiriz. Bu sebeple aileyi zedeleyen her tehdide karşı hem kolluk tedbirleriyle hem de eğitim, bilinçlendirme, hukuk, medya okuryazarlığı ve toplumsal dayanışma araçlarıyla güçlü bir mücadele ortaya koymak mecburiyetindeyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Konya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:29:59. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.