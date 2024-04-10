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Konya'da asırlardır süren bayram geleneği yaşatılmaya devam ediliyor

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Avdancık Mahallesi'nde günümüzde birçok yerleşimde unutulmaya yüz tutan bayram gelenekleri ve eski adetler yaşatılmaya devam ediliyor.

Avdancık Mahallesi'nde her bayramın ilk günü mahalle sakinleri bayram namazını kıldıktan sonra kurulan yemek sofralarında bir araya geliyor. Yerleşim merkezinde kahvehanenin yanı sıra mahallenin simgesi olan asırlık dut ağacının çevresindeki alanda evlerden sinilerle getirilen yemek, tatlı ve börekleri yemek için bir araya gelenler burada bayramlaşıp, sohbet ediyor, yapılan dualara eşlik ediyor. Yemeğin ardından ise mahalle meydanında çocuklar ve gençler renkli görüntüler oluşturan düzenlenen farklı oyun ve çeşitli etkinliklere katılarak eğlenceli vakitler geçiriyor. Ardından mahallede yaşayan çocuklar "bişilik" adı verilen ellerindeki çatallı bişi değnekleri ile hep birlikte kapı kapı gezerek evlerde hazırlanan bişileri topluyor. Toplanan bişiler, bişi değneklerinin çatallarına asılarak taşınıyor. Çocukları, büyükler bişinin yanı sıra şeker, çikolata ve çeşitli hediyelerle harçlıklar vererek sevindiriyor.

"Köyümüzde asırlardan gelen bir gelenek"

Avdancık Mahallesi Muhtarı Mehmet Arkan, yerleşim merkezinde her yıl bayramların birinci günü bayram namazı sonrasında köylülerle yemek buluşmalarında bir araya gelip bayramlaştıklarını anlatarak, "Yemeklerimizin yanı sıra çeşitli ikramlar da olur. Çocuklarımız ise düzenlenen eğlencelere katılır. Çocuklarımızın bişi gezisi de olur. Köyümüzde asırlardan gelen bir gelenek. Artık, pek çok yerde olmayan, unutulan. Mahalle sakinlerimiz gönlünden ne koparsa getirir kurulan sofralarda hep beraber yeriz, nüfusumuz ise bayramlarda daha da artar. Köyümüz dışından, ilçemizden ve gurbetten hatta yurtdışından gelen gurbetçilerimiz de bu etkinliklere katılarak sılai rahim gerçekleştirir. Bu gelenekleri başlatan ceddimizden yaşatan herkesten Allah razı olsun" dedi.

Hollanda'da yaşadığını ve her bayram bu etkinlikler için köyüne gelmeye çalıştığını anlatan Yusuf Koç ise, "Hollanda'da da yemekler olur ama böyle bir etkinlik olmaz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Halil Canan, ilçe merkezinde ikamet ettiğini belirterek, "Köyümüzde devam eden bu gelenek ve görenekleri yaşama, yaşatma adına bayramlarda hep köyümüze geliyoruz. Bayram namazından sonra yemeğimizi yedikten sonra sohbet muhabbet devam ediyor" diye konuştu.

Gülizar Gözeller Ata ise, bayram yemeğinden sonra düzenlenen bişi toplama etkinliği hakkında bilgiler verdi. Köyün çocukları ile birlikte bayramın ilk günü kapı kapı gezerek büyüklerin bayramlarını kutladıklarını belirten Ata, "Hem bayramlarını kutluyoruz, hem bişi alıyoruz. Bişilerimizi bu 'bişilik' dediğimiz çatallı özel değneklerimize takıyoruz. Halkalı şekerler veriyorlar, çikolata ve harçlıklar veriliyor. Bu etkinlikle yeni nesil eski nesli, eski nesil de yeni nesli tanıyor. Bu gelenek yıllardır geçmişten gelen, insanlarımızın, köyümüzün insanlarının yaptığı bir gelenek. Zamanla unutulmuş ve biz tekrar yaşatmaya çalışıyoruz. Kapısı hiç çalınmayan yaşlılarımız var. Uzakta evlatları olanlar oluyor. Gelemiyorlar, onların kapısı çaldığında çok mutlu oluyorlar. Onlar mutlu olunca biz daha çok mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.