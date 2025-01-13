Konya'da Avukat ve Arkadaşı Uyuşturucu İle Yakalandı - Son Dakika
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Konya'da Avukat ve Arkadaşı Uyuşturucu İle Yakalandı

Konya\'da Avukat ve Arkadaşı Uyuşturucu İle Yakalandı

Konya'da otomobilin bagajında 30 bin uyuşturucu hapla yakalanan avukat Abdülkadir İnci ile arkadaşı İlknur Çiçek hakkında 15 yıldan 30 yıl hapis cezası isteniyor. İddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

13.01.2025 15:22  Güncelleme: 15:23
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KONYA'da otomobilin bagajında 30 bin uyuşturucu hapla yakalanıp, tutuklanan avukat Abdülkadir İnci (46) ve yanındaki arkadaşı İlknur Çiçek (34) hakkında 15 yıldan 30'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ağustos 2024'te İstanbul'dan Konya'ya uyuşturucu taşınan otomobili durdurdu. Aramada otomobilin bagajında koliler içinde yaklaşık 30 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Otomobildeki Konya Barosu'na kayıtlı avukat Abdülkadir İnci ile arkadaşı İlknur Çiçek gözaltına alındı. İncelemelerde uyuşturucu hapların piyasa değerinin 1 milyon 500 bin TL'nin üzerinde olduğu belirlendi. Abdülkadir İnci ve İlknur Çiçek, bir gün sonra sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

360 BİN TL OLARAK ANLAŞTIK

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede Abdülkadir İnci'nin ifadesine de yer verildi. Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirten İnci, "Daha önceki ifadelerinde belirttiğim O.D. isimli kişiyle sosyal medya üzerinden tanıştığımızı hatırlıyorum. Kendi hesabımdan O.D.'nin hatırlamadığım hesabıyla iletişim kurduk. İletişimimiz tamamen sosyal medya üzerinden oldu. İstanbul'a uyuşturucu hapları almaya gittiğimde sürekli hareket halindeydik. Genel itibarıyla Avrupa yakasında bulunan muhitlerde dolaştık. Kuytu bir yerde kutu içerisinde vermişti. Hatta kutuyu aracın bagajına kendisi koydu. Hapların parasını da O.D.'ye 360 bin TL olarak anlaşmıştık. Parayı 60 bin TL olacak şekilde 6 parça halinde gönderdim. O.D. isimli kişiyle birlikte bulunduğumuza ilişkin HTS kayıtlarımın incelenmesini talep ederim. Vermiş olduğum bilgiler doğrultusunda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum" dedi.

"KENDİSİ GÜVENİLİR BİR İNSANDIR"

İlknur Çiçek ise iddianamedeki ifadesinde, "Gece yarısını geçtikten sonra Abdülkadir yanıma gelerek beni aldı ve İstanbul'a ismini bilmediğim bir müvekkilinin yanına gideceğini söylese de ben sarhoş olduğum için ayılmamı bekledi. Ben İstanbul'u pek bilmem, ancak Osmangazi olarak duyduğum yerde beni bıraktı. Gelmesi uzun sürünce kendisini aradığımda işlerinin olduğu söyleyerek bana oyalanmamı söyledi. Daha sonra Abdülkadir gelerek beni aldı. Yanında daha önce 2 kez gördüğüm için sadece ismini bildiğim bir kişi vardı. Üçümüz birlikte yemek yedik ve ardından araç ile O.D.'yi yakın bir yere bıraktık ve Abdülkadir ile birlikte Konya'ya gelmek üzere yola çıktık. Konya girişinde aracımızı durdurdular, Abdülkadir kendisinin avukat olduğunu söyleyerek kimliğini gösterdi. Görevli arkadaşlar konuyla alakalı bilgi verdikten sonra bizi şu an ifade verdiğimiz yere getirdiler. Araçtan hap maddesi ele geçirildiğini aramadan sonra öğrendim. Ele geçirilen haplar bana ait değildir. Yolculuk boyunca aracın bagajını hiç açmadım. Koliyi kim, ne zaman koydu bilmiyorum. Abdülkadir'in evinde ele geçirilen haplar önceki tarihlerde yakalanan bir müvekkiline aittir. Hangi müvekkiline ait olduğunu bilmiyorum. Öncesinde bu haplar kendi evindeydi, ancak benim evime geldiğinde bana getirmişti. Ben bu hapların evde olduğunu biliyordum, hatta kullandığım için arada poşetten aldığımı söylediğimde bana kızıyordu. Benden ele geçirilen 2 adet hap bana aittir. Kendisi daha önce silahla vurulduğu için hap kullanıyordu. Ele geçirilen haplarla kesinlikle benim alakam yoktur. Bana ait değildir. Kime ait olduğunu bilmiyorum, ancak Abdülkadir'in olmadığını tahmin ediyorum. Çünkü kendisi güvenilir bir insandır. Daha önceki gittiğimizde ve bu gittiğimizde herhangi bir uygulamada durdurmadılar. Hakkımdaki iddiaları ve uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasını kabul etmiyorum" dedi.

Savcı, İnci ve Çicek için 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 15 yıldan az olmamak üzere 30'ar yıla kadar hapis cezası talep etti. Hazırlanan iddianame Konya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Konya'da Avukat ve Arkadaşı Uyuşturucu İle Yakalandı - Son Dakika

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