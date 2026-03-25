Konya'da Baba Katili Yakalandı

25.03.2026 00:39
Mehmet Akif T., babasını boğarak öldürdükten sonra Bursa'da yakalandı ve tutuklandı.

KONYA'da yanına yerleştiği babası Tahsin Tosun'u (59) boğarak öldüren Mehmet Akif T. (39), Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde polis ekiplerince yakalandı. Yakalanma anı güvenlik kameralarına yansıyan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

Olay, Ramazan Bayramı'nda Konya'nın merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Denizciler Sokak'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Eşiyle ayrılık aşamasında olduğu öğrenilen 2 çocuk babası Mehmet Akif T., tek başına yaşayan babası Tahsin Tosun'un evine yerleşti. Bayramın üçüncü günü yaşanan tartışma sırasında Mehmet Akif T., babasını boğarak öldürdü. Olayın ardından bir gün boyunca babasının cansız bedeniyle aynı evde kaldığı anlaşılan zanlı, kız kardeşini arayarak "Babamı öldürdüm" dedikten sonra evden kaçtı.

Kız kardeşinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Tahsin Tosun'u hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tosun'un hayatını kaybettiği belirlenirken, yapılan incelemede boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Mehmet Akif T.'nin Bursa'ya kaçtığı belirlendi.

OTOBÜS TERMİNALİNDE YAKALANDI

Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile gece kartalları harekete geçti. Cinayet şüphelisi, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Akif T.'nin yakalanma anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya'ya götürülen zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

