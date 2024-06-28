Konya'da Başıboş Köpek Sorununa Tepki Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Konya'da Başıboş Köpek Sorununa Tepki Etkinliği Düzenlendi

Konya Sivil Toplum Kuruluşları tarafından sahipsiz hayvanların saldırılarına tepki için 'Başıboş köpek sorununa 'dur' de' etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında STK üyeleri Mevlana Meydanı'nda toplandı ve 'Köpekleri toplayın çocuklar ölmesin' sloganı attı.

28.06.2024 23:41
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Konya Sivil Toplum Kuruluşları tarafından sahipsiz hayvanların saldırılarına tepki için "Başıboş köpek sorununa 'dur' de" etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında STK üyeleri ellerindeki pankartlarla Mevlana Meydanı'nda toplandı. Burada konuşan Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan, insan yaşamını merkeze alan anlayışla bir araya geldiklerini belirtti.

Bütün hayvan alemini bir tek hayvan cinsine indirgeyen, durumu istismar aracına çeviren kitlelere müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde sivil toplum kuruluşlarımız bu meseledeki toplumsal duyarlılığı ortaya koyacaklardır. Kadınlarımız, çocuklarımız yolda rahatça yürüyemiyor, engellilerimiz rahatça hayatını idame ettiremiyor. Benim çocuğumun başına bir şey gelmedi noktasından meseleye bakarak, toplumsal duyarlılık noktasında refleks üretmemenin geleceğimize ipotek koymak olduğunu fark etmemiz gerekiyor. Hazırlığı yapılan yasal sürecin istismar edilmesine, manipüle edilmesine müsaade etmeyeceğimizi, elimizden gelen bütün mücadeleyi ortaya koyacağımızı belirtmek istiyorum."

Konuşmanın ardından yürüyüşe geçen STK üyeleri "Köpekleri toplayın çocuklar ölmesin" sloganı attı.

Mevlana Caddesi'nde başlayan yürüyüş Kültür Park'ta sona erdi.

Kaynak: AA

Mevlana, Konya, Hayvan Hakları, Sivil Toplum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Başıboş Köpek Sorununa Tepki Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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