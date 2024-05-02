Konya'da Bir Kişi Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Bir Kişi Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Konya\'da Bir Kişi Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi'nde Fevzi B. ile M.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.K, bıçakla Fevzi B'yi yaraladı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Fevzi B, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli olayın ardından M.K. polise teslim oldu.

02.05.2024 01:17
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??????? Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Parsana Mahallesi Kaletaş Caddesi'nde, Fevzi B. ile M.K. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, bıçakla Fevzi B'yi yaraladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Fevzi B, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli olayın ardından polise teslim oldu.

Kaynak: AA

Selçuklu, Konya, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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