Konya'da Boşandığı Eşi ve Kızını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
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Konya'da Boşandığı Eşi ve Kızını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Konya\'da Boşandığı Eşi ve Kızını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşi ve kızını av tüfeğiyle öldüren sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın savunmasında pişman olduğunu belirtmesine rağmen mahkeme, en yüksek cezayı verdi.

11.06.2024 16:59
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşi ile kızını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Doğan (44), öldürülen Ayşe Gezer'in yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, sanık hakkında, boşandığı eşi Ayşe Gezer (35) ile kızı Gözde Nur Doğan'ı (17) kasten öldürme suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ettiği esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Doğan, savunmasında, pişman olduğunu, çocuklarını öksüz bıraktığı için çok üzgün olduğunu söyledi.

Maktul Ayşe Gezer'in annesi Sevim ile babası Abdullah Gezer de sanığın en yüksek cezayı almasını talep ettiklerini belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Diş teknisyeni Bekir Doğan, 30 Aralık 2023'te Ulukapı Mahallesi 154263. Sokak'taki evde, daha önce boşandığı eşi ile kızını silahla öldürdükten sonra gözaltına alınmış, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Seydişehir, Konya, Mahkeme, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Boşandığı Eşi ve Kızını Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

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