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Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü - Son Dakika
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Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü

Konya'da diş teknisyeni Bekir Doğan, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ı silahla vurdu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ile kızının öldüğünü belirledi. Cinayet zanlısı ekipler tarafından gözaltına alındı.

30.12.2023 - 11:27,  Güncelleme: 12:19
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde diş teknisyeni Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer (35) ile kızı Gözde Nur Doğan'ı (17) tabancayla vurarak öldürdü.

Saat 09.00 sıralarında Seydişehir ilçesi Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'ta meydana gelen olayda diş teknisyeni Bekir Doğan, 3 ay önce boşandığı Ayşe Gezer'in yaşadığı eve gitti. Doğan, burada eski eşi Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ı tabancayla vurdu. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Ayşe Gezer ile kızı Gözde Nur Doğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

CİNAYETİ İŞLEYİP OLAY YERİNDE BEKLEDİ

Olay yerinde bekleyen Bekir Doğan, polis tarafından gözaltına alındı. Anne- kızın cenazeleri, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay yerinden kareler;

Diş teknisyeni, boşandığı eşini ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
Diş teknisyeni, boşandığı eşini ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
Diş teknisyeni, boşandığı eşini ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
Diş teknisyeni, boşandığı eşi ve 17 yaşındaki kızını öldürdü
Kaynak: DHA
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Seydişehir, Olay, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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