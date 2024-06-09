Konya'da Bulgaristan seçimi için çifte vatandaşlık sahipleri sandık başına gitti - Son Dakika
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Konya'da Bulgaristan seçimi için çifte vatandaşlık sahipleri sandık başına gitti

Konya\'da Bulgaristan seçimi için çifte vatandaşlık sahipleri sandık başına gitti

Konya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi seçmenler, Bulgaristan'daki seçim için sandık başına gitti. Sabah erken saatlerde merkez Selçuklu ilçesindeki Kazım Özenç Seçen Ortaokulu'na gelen seçmenler, kimlik kontrollerinin ardından oylarını kullandı. Konya Balkan Türkleri Muhacir Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Çakıcı, dernek üyeleri ve yetkililer, oy kullanmak için gelenlere yardımcı oldu. Çakıcı, seçimler için Türkiye'de 23 ilde 166 sandık kurulduğunu belirtti. Konya'da 150'ye yakın çifte vatandaşın bulunduğunu dile getiren Çakıcı, Bulgaristan'daki koalisyonların dağılmasından dolayı bu üç senede 6. seçim olduğunu ifade etti ve seçimin Bulgaristan için hayırlı olmasını diledi.

09.06.2024 12:59
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Konya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi seçmenler, Bulgaristan'daki seçim için sandık başına gitti.

Sabah erken saatlerde merkez Selçuklu ilçesindeki Kazım Özenç Seçen Ortaokulu'na gelen seçmenler, kimlik kontrollerinin ardından oylarını kullandı.

Konya Balkan Türkleri Muhacir Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Çakıcı, dernek üyeleri ve yetkililer, oy kullanmak için gelenlere yardımcı oldu.

Çakıcı, AA muhabirine, seçimler için Türkiye'de 23 ilde 166 sandık kurulduğunu söyledi.

Konya'da 150'ye yakın çifte vatandaşın bulunduğunu dile getiren Çakıcı, "Bulgaristan'daki koalisyonların dağılmasından dolayı bu üç senede 6. seçim söz konusu. Tabii buradaki Bulgaristan vatandaşlarına oy kullanmaları için bu imkanı sağladık. Daha önce Ankara'ya gidiliyordu oy kullanmak için. Güzel bir seçim olmasını, Bulgaristan için hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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