Konya'da çardakta horoz dövüşü yaptırırken yakalanan 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Konya'da çardakta horoz dövüşü yaptırırken yakalanan 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Konya\'da çardakta horoz dövüşü yaptırırken yakalanan 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Konya'nın Meram ilçesinde bulunan bir çardakta horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ekipler, suçüstü yakaladıkları 9 kişiyi adli işlem başlatmak üzere gözaltına aldı. Dövüştürülen 7 horoz ise hayvan hastanesine götürüldü.

09.02.2024 15:21
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Konya'da çardakta horoz dövüşü yaptırırken yakalanan 9 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'ndeki çardakta horoz dövüştürüldüğü ihbarını aldı.

Adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 9 kişiyi suçüstü yakaladı.

Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim görevlilerince dövüştürülen 7 horoz hayvan hastanesine götürüldü.

Yakalanan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Emniyet Müdürlüğü, Meram, Konya, Hayvan Hakları, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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