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Konya'da Çekici Kazası Sonucu Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Konya'da Çekici Kazası Sonucu Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen kazada çekicinin çarptığı tabelanın başına isabet eden Doğan Acar, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

Konya\'da Çekici Kazası Sonucu Yaralanan Kişi Hayatını Kaybetti
20.01.2024 - 16:19,
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Konya'da, çekicinin çarptığı tabelanın başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Doğan Acar (61), müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Mustafa D'nin (51), emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Acar, kullandığı 42 FC 440 plakalı çekiciyi dün Yeni İstanbul Caddesi'nde emniyet şeridine park edip araçtan inmişti. Sürücünün yanındaki Mustafa D'nin daha emniyetli konuma getirmek istediği aracın çarptığı yön tabelası başına isabet eden Acar, ağır yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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