Konya\'da Çiftçilere Hibeli Karavan Teslimi

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Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki 2 çiftçiye yüzde 80 hibeli karavan teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamında Yalıhüyük'te arıcılıkla uğraşan 2 çiftçiye yüzde 80 hibeyle karavan verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci, anahtar teslim töreninde, "Bölge vatandaşlarının yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirerek, üreticiyi ve üretimi destekliyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından çiftçilere karavanların anahtarı teslim edildi.