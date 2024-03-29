Konya\'da çiftçilere sertifikalı fasulye tohumu dağıtılıyor

Konya'nın 10 ilçesinde "Kuru Fasulye ile Bahar Projesi" kapsamında çiftçilere 58 bin 700 kilo sertifikalı fasulye tohumu dağıtılıyor.
Projenin Beyşehir'deki dağıtım töreninde yüzde 36'sı çiftçi katkılı geriye kalanı hibe destekli 10 ton sertifikalı fasulye tohumu üreticilerle buluşturuldu.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürü Duran Seçen, gazetecilere, bakanlığın projesi kapsamında, ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan sahalara yönelik çalışmalar olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından çiftçilere fasulye tohumları dağıtıldı.
Öte yandan Hüyük ilçesinde de 60 çiftçiye 2 bin 250 kilogram fasulye tohumu dağıtıldı.
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