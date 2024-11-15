Konya'da Çöp Konteynerinde Bulunan Yeni Doğmuş Bebek ve Annesinin İfadesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konya'da Çöp Konteynerinde Bulunan Yeni Doğmuş Bebek ve Annesinin İfadesi

Konya\'da Çöp Konteynerinde Bulunan Yeni Doğmuş Bebek ve Annesinin İfadesi

Konya'da çöp konteynerinde yastık kılıfına sarılı yeni doğmuş bir kız bebeği bulan bir kişi, durumu yetkililere bildirdi. Ekipler, bebeği sağlık kontrolü için hastaneye kaldırdı. Anne H.E.S. (28), bebeği yasak bir ilişki sonucu dünyaya getirdiğini itiraf ederek gözaltına alındı.

15.11.2024 23:08  Güncelleme: 23:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONYA'da 2 gün önce çöp konteynerinde yastık kılıfına sarılı bulunan yeni doğmuş kız bebeği çöpe bırakan anne yakalandı. Gözaltına alınan Suriyeli 5 çocuk annesi H.E.S.'nin (28) ilk ifadesinde bebeği yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, geçen çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu bir kişi, çöp dökmek istediği sırada konteynerde ağlama sesi duydu. Konteynere bakan kişi, yastık kılıfının içindeki bebeği görüp, çevredeki komşularına haber verdi. Komşuları da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, plasentasıyla bulunan kız bebeğin, birkaç saat önce dünyaya geldiğini tespit etti. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek tedavi altına alındı.

Olayın ardından bebeği bırakan anneyi araştıran polis ekipleri, çevredeki evlerde yaşayan kişilerle tek tek görüştü. Çöp konteynerinin yakınında bir evde yaşayan Suriye uyruklu H.E.S.'den şüphelenen ekipler kadının ifadesine başvurdu. H.E.S., polislere bebeği evinin banyosunda dünyaya getirdiğini daha sonra da çöp konteynerine bıraktığını itiraf etti. 5 çocuk annesi H.E,S.'nin eşinin yurt dışında olduğu, bebeği de yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiği öğrenildi. Gözaltına alınan H.E.S., emniyete götürüldü.

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/KONYA,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Göçmenler, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Bebek, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Çöp Konteynerinde Bulunan Yeni Doğmuş Bebek ve Annesinin İfadesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:42 İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı İki genç kızın silahla vurularak öldüğü olayda sır perdesi aralandı
22:01 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış yakındır Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
21:22 Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış
20:48 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu
20:02 Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava
10:02 Erden Timur’dan dikkat çeken Osimhen sözleri Erden Timur'dan dikkat çeken Osimhen sözleri
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
08:32 Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu
08:02 Cem Özer’den Zeynep Bastık’ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme Cem Özer'den Zeynep Bastık'ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 00:41:16. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Çöp Konteynerinde Bulunan Yeni Doğmuş Bebek ve Annesinin İfadesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.