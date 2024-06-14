Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin sosyal medyadan örgütün propagandasını yaptıklarını belirledi.
Harekete geçen ekipler, şüphelileri belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı. Yapılan aramalarda, örgüte ait bazı dokümanlar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Konya'da DEAŞ propagandası yapan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?