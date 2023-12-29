Konya\'da DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı

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MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı•
KONYA'da, polis operasyonunda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları suçlamasıyla 4 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.H., A.A., B.Ç. ve R.P., 'Silahlı terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma' suçundan gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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