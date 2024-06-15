Konya'da devrilen tırın yabancı uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti.
İran uyruklu olduğu öğrenilen M.T'nin kullandığı 41 AA 403 plakalı tır, Konya- Aksaray kara yolunun 45. kilometresinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
M.T'nin cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Konya'da devrilen tırın yabancı uyruklu sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?