Konya'da doğal gaz yüklü tanker devrildi, sızan gaz güvenli şekilde tahliye edildi.
Bozkır ilçesi Yazdamı Sarıoğlan kara yolu mevkisinde doğal gaz nakli yapan tanker devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve Konya AFAD KBRN ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen firma yetkilileri güvenli şekilde gazı tahliye etti.
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