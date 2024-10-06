Konya\'da Enişte Tabanca ile Vuruldu

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KONYA'da kayınbiraderi Muhammet Yasin B. (24) tarafından tabanca ile vurulan Oktay Can Anlı (26), hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Nuryol Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Yasin B., 42 AGT 647 plakalı otomobille eniştesi Oktay Can Anlı'nın evine geldi. Taraflar, evin önünde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muhammet Yasin B., tabancayla ateş ederek eniştesini bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Oktay Can Anlı, kurtarılamadı. Olaydan sonra gözaltına alınan Muhammet Yasin B.'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.