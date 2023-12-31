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Konya'da eski eşi ve kızını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da eski eşi ve kızını öldüren zanlı tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, eski eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı. Bekir D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Cenaze namazına ise Ayşe G'nin yakınları, yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Bekir D'nin 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D'yi silahla vurduğu belirlendi.

Konya\'da eski eşi ve kızını öldüren zanlı tutuklandı
31.12.2023 - 14:49,  Güncelleme: 14:50
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, eski eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Eski eşi ve kızını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Bekir D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ayşe G. (39) ve kızı Gözde Nur D'nin (18) cenazeleri ise Seyitharun Camisi'nde kılınan namazın ardından Akyol Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Ayşe G'nin yakınları ile Kaymakam Cevdet Bakkal, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir D, Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'taki evde, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D'yi silahla vurmuş, adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ile kızının öldüğünü belirlemişti. Bekir D. ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.???????

Kaynak: AA
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Seydişehir, Konya, Tutuklama, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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