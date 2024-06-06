Konya'da etli ekmek restoranında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Konya'da etli ekmek restoranında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya\'da etli ekmek restoranında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan bir etli ekmek restoranında yaşanan alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Duruşmada, 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanıklardan biri olan Mehmet Y, suçlamaları reddetti ve kendini savundu. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteleyerek dinlenmeyen sanıkların dinlenmesine ve Mehmet Y'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

06.06.2024 14:09
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Konya'nın Karatay ilçesinde etli ekmek restoranında alacak meselesinden 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasıyla ilgili 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 8. Ağır ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Y. ile başka bir suçtan tutuklu sanık Yahya A. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Mehmet Y, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Olay günü karşı tarafın kendisine zorla senet imzalatmaya çalıştığını iddia eden Mehmet Y, "İmzalamayı reddettiğim için bana silah çekildi. Olayda sadece kendimi korumaya çalıştım. Öldürme amacıyla hareket etmedim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, dinlenmeyen sanıkların dinlenmesine ve sanık Mehmet Y'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Karatay ilçesi Selim Sultan Mahallesi Söğütpınar Sokak'taki etli ekmek restoranında 19 Mayıs 2023'te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Mehmet Aksöz hayatını kaybetmiş, Ulgar A. yaralanmıştı, 5 kişi hakkında dava açılmıştı.

Kaynak: AA

Karatay, Ekmek, Konya, Olaylar, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da etli ekmek restoranında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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