Konya\'da Fener Alayı Coşkusu

Konya'da, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.
Valiliğin organizasyonuyla çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Kılıçarslan Meydanı'nda toplandı.
Vatandaşlar, bando eşliğinde marşlarla, Anıt Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na yürüdü.
Yürüyüş, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Vali İbrahim Akın, Cumhuriyet'in 101. yılına erişmenin gururunu yaşadıklarını belirterek katılanlara teşekkür etti.
Etkinliğe, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ve MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan da katıldı.
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