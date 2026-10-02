Konya'da fuhuş operasyonunda 1 zanlı tutuklandı, 10 yabancı kadın merkeze teslim edildi

Konya'da fuhuş operasyonunda 1 zanlı tutuklandı, 10 yabancı kadın merkeze teslim edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'da düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdıkları belirlenen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest kaldı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Konya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 10 yabancı uyruklu kadın, sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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