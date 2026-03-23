Konya'da Futsal Turnuvası Başladı

23.03.2026 17:03
Karatay Belediyesi, 10 okuldan 100 öğrencinin katıldığı Futsal Turnuvası'nı başlattı.

Konya'da Liseler Arası Kardeşlik ve Dostluk 2. Futsal Turnuvası başladı.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Karatay Belediyesi ve Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen turnuvada 10 okuldan 100 öğrencinin mücadele edeceği aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, gençlere yönelik spor yatırımlarına ve organizasyonlara büyük önem verdiklerini ifade etti.

Turnuvanın hayırlı olmasını dileyen Kılca, şunları kaydetti:

"Turnuvalarımızla şehrimizde sporu tabana yaymaya devam ediyoruz. Ülkemizin daha sağlıklı, daha zinde ve çok daha çalışkan nesillere ihtiyacı var. Bu hedef doğrultusunda gençlerimizin daha fazla spor yapmasını, kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ve sosyal anlamda daha güçlü bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Gençlerimizin bir araya gelerek kaynaşması, aralarındaki sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi bizler için büyük önem taşıyor. Bu tür organizasyonların dayanışma ruhunu pekiştireceğine inanıyorum. Karatay Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanında olmaya, onların gelişimine katkı sunacak projeler üretmeye devam edeceğiz."

Açıklamada turnuvanın, 13 Nisan'da sona ereceği belirtildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar Geleceği arap saçına dönen Icardi hakkında karar
Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim Facianın yaşandığı mahallenin sakinleri konuştu: Patlamayı duyduk, bomba zannettim
Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor Fenerbahçe Beko, Wade Baldwin ile yeni sözleşme imzalıyor
Vedat Muriqi’den Fenerbahçe’ye sürpriz mesaj Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye sürpriz mesaj

17:39
Ne oldu sana Muslera Son hali çok şaşırttı
Ne oldu sana Muslera? Son hali çok şaşırttı
17:30
N’Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
N'Golo Kante yine kendine hayran bıraktı
17:00
Trump: Mücteba Hamaney’in ölmesini istemem, İran’la biz de anlaşmak istiyoruz
Trump: Mücteba Hamaney'in ölmesini istemem, İran'la biz de anlaşmak istiyoruz
16:54
İşte Erol Köse’nin 16. kattan düştüğü yer 3 aydır evden çıkmıyormuş
İşte Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü yer! 3 aydır evden çıkmıyormuş
16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
