Konya'da Gaz Patlaması Davası - Son Dakika
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Konya'da Gaz Patlaması Davası

23.06.2026 15:39
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Sanık, doğal gaz borusunu keserek 1'i ağır 12 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanıyor.

Konya'da evindeki doğal gaz borusunu keserek 1'i ağır 12 kişinin yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, hakim karşısına çıktı.

Konya 2. Asliye Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi'nin konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuksuz sanık Osman Ç, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık Osman Ç, olay tarihinde düğüne katıldığını, alkol aldığını ve eve gelerek uyuduğunu öne sürdü.

Uyandığında sigara içmek için çakmağı yaktığında alevlerin çıktığını savunan Osman Ç, "Doğal gaz borusunu ve hortumunu ben kesmedim. Kesildiği iddia edilen hortum, mutfak tüpüne ait olan hortumdur. Mutfaktaki bulaşık makinem arızalıydı. Tamir etmek amacıyla makineyi yerinden oynatırken bu hortum yanlışlıkla zarar görmüş olabilir. Evde benden başka kimse bulunmadığı için, üçüncü bir şahsın müdahalesi söz konusu değildir. Ayrıca mutfağımda bahsi geçen boru ve hortumu kesecek herhangi bir kesici alet de bulunmamaktadır. Olaydan dolayı üzgünüm. Kimsenin canına veya malına zarar verme gibi bir niyetim yoktu." ifadelerini kullandı.

Patlamanın yaşandığı binada oturan müşteki Ahmet A, olay günü ailesiyle birlikte evde olduğunu anlatarak, "Gece patlama sesiyle uyandık ve üzerimize tuğla parçaları düştü. Kendimizi enkaz altında bulduk. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla enkazdan çıkarıldık. Yaşanan olay nedeniyle hem yaralandık hem de maddi zarara uğradık. Şikayetçiyim, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." beyanında bulundu.

Mahkemeye katılan diğer 34 müşteki de sanıktan şikayetçi olduklarını, sanığın tutuklanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Merkez Karatay ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Menzil Caddesi'ndeki 4 katlı apartmanın 3. katında 5 Mayıs 2025'te meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama ve yangında 1'i ağır 12 kişi yaralanmış, olayla ilgili gözaltına alınan Osman Ç, adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 63 müşteki ve mağdura yönelik işlenen "basit yaralama", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" ve "mala zarar verme" suçlarından 28 yıl 2 aydan 132 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Konya, Kaza, Suç, Son Dakika

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