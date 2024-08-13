Konya'da hayvan hırsızlığına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.S.K'nin merkez Karatay ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki 63 küçükbaş hayvanının çalındığı ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, aynı mahallede ikamet eden M.K. ile beraberindeki 2 kişinin hayvanları bir kamyona yükleyerek götürdüklerini tespit etti.
Şüpheli M.K. adresinde yakalandı, diğer 2 kişinin Aksaray'da olduğu belirlendi.
Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmada, çalınan hayvanlar S.U. ile C.U'nun ahırında bulundu.
Şüpheliler, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Hayvanlar, sahibine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Konya'da Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı - Son Dakika
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