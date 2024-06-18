Konya'da İlkokul Öğrencileri ve Askerler Arasında Bayram Tebriği

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Konya'da bir ilkokulun birinci sınıf öğrencileri ile 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda görevli askerler, gönderdikleri tebrik kartlarıyla birbirlerinin bayramını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Konya'nın Karatay ilçesindeki Akabe İlkokulu 1-H sınıfı öğrencileri, 3'üncü Ordu Komutanlığı'nda görevli erbaş ve erlere hitaben Kurban Bayramı dolayısıyla tebrik kartları gönderdi.

Kartların kışlaya ulaşmasının ardından 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, diğer rütbeli personel ile erbaş ve erler, bu kartlara cevaben tebrik kartları hazırladı.

Mehmetçiğin hazırladığı bayram tebrik kartları, beraberinde hediye kitaplarla karne töreninde öğrencilere ulaştırıldı.