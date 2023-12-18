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Konya'da İsrail saldırıları altındaki Gazze için battaniye ve havlu üretimi - Son Dakika
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Konya'da İsrail saldırıları altındaki Gazze için battaniye ve havlu üretimi

Konya Güneysınır Halk Eğitimi Merkezi'nde öğretmen ve kursiyerler, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bulunanlar için battaniye ve havlu üretiyor. Üretilen battaniyeler, Giyim Üretim Teknolojileri Kursu usta öğreticileri ve kursiyerler tarafından dikildikten sonra paketlenerek Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek. Proje kapsamında planlanan 300 battaniye ve 300 çift havlu en kısa sürede teslim edilecek.

Konya\'da İsrail saldırıları altındaki Gazze için battaniye ve havlu üretimi
18.12.2023 - 17:07,
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Konya Güneysınır Halk Eğitimi Merkezi'nde öğretmen ve kursiyerler Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan proje kapsamında, İsrail saldırıları altındaki Gazze'de bulunanlar için battaniye ve havlu üretiyor.

Battaniyeler, Giyim Üretim Teknolojileri Kursu usta öğreticileri ve kursiyerler tarafından dikildikten sonra paketleme işlemlerinin ardından Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek.

Öğretmen ve kursiyerler, böyle bir projede yer aldıkları için son derece mutlu olduklarını istek ve şevkle üretimi gerçekleştirdiklerini, planlanan 300 battaniye ve 300 çift havluyu en kısa sürede teslim edeceklerini belirttiler.

Kaynak: AA
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