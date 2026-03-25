Konya'da Kaçak Göçmen Operasyonu

25.03.2026 16:20
Emirgazi'de 3 organizatör ve 10 kaçak göçmen yakalandı. Organizasyon tutuklandı.

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde polisin durdurduğu 3 araçta, 10 kaçak göçmen ile göçmenlerin ülkeye girişlerini sağlayan organizatör 3 kişi yakalandı.

Emirgazi İlçe Emniyet Amirliği, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat ekipleri, 3 araçtan oluşan konvoyu şüphe üzerine takibe aldı. Yapılan takibin ardından yasa dışı geçişleri koordine etmek amacıyla 'öncü' ve 'artçı' şeklinde hareket ettiği belirlenen üç araç, ilçe girişinde kurulan uygulama noktasında durduruldu. Araçlarda yapılan incelemede, göçmenlerin ülkeye girişlerini sağlayan organizatörlük yapan

3 kişi ile üzerinde kimliği bulunmayan 10 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin Adana'dan Konya'ya gelmek için organizatörlerle toplam 45 bin TL karşılığında anlaştıkları belirlendi.

3 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 organizatör, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan mahkemece tutuklandı. 10 göçmende sınır dışı işlemleri gerçekleştirilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.Öte yandan 3 araç, 60 gün süreyle trafikten menedildi. Ayrıca, araç sahiplerine ve sürücüleri hakkında 'Korsan taşımacılık' suçundan toplam 96 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır’da trafikte yol verme kavgası kamerada Diyarbakır'da trafikte yol verme kavgası kamerada
Kabine sonrası Erdoğan’dan “İran“ mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız Kabine sonrası Erdoğan'dan "İran" mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız
Okan Buruk, Galatasaray’a 2 gol atan yıldız isme göz koydu Okan Buruk, Galatasaray'a 2 gol atan yıldız isme göz koydu
Fenerbahçe’den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu Fenerbahçe'den yanlış suçlama ve iftiralara karşı suç duyurusu
İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri İşte futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinin görüntüleri
Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı Türkiye hayranı Miroslava Montemayor sosyal medyayı bu kez Türkçe şarkıyla salladı

16:43
Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak Mert Hakan Yandaş bildirisi
Galatasaray taraftarından Türk futbolunu sarsacak Mert Hakan Yandaş bildirisi
16:16
Dünyada benzeri az İran, ABD’nin göz bebeğine saldırdı
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
15:56
BİM’de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
BİM'de satışa sunulan biberin fiyatını görenler gözlerine inanamadı
15:55
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım
Futbolcu cinayetinde aileye skandal teklif: Oğlumun kanıyla ev mi alayım!
15:41
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni görüntü! Ünlü rapçinin tavırlarına dikkat
15:19
Arda’dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
Arda'dan basın toplantısına damga vuran Galatasaray sözleri
