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Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı

Konya'da yapılan operasyonlarda kaçak sigara, tıbbi ürün, nargile tütünü ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi. Ayrıca piyade tüfekleri, tabancalar ve kaçak akaryakıt da bulundu. Operasyonlar sonucunda toplamda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Konya\'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı
24.01.2024 - 10:18,
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Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Selçuklu, Karatay ve Ereğli ilçelerinde kaçak sigara ve tıbbi ürün üretimi-satışı yapıldığı tespit edilen 6 iş yeri ve 4 evde yapılan aramada 18 bin kaçak tıbbi ürün, 202 kilogram kıyılmış tütün, 19 bin 780 doldurulmuş sigara, 155 bin 600 sahte bandrollü makaron, 28 kilogram nargile tütünü, 282 elektronik sigara, 7 akıllı saat ve 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Ankara Caddesi'nde durdurulan bir araçta 35 piyade tüfeği ile 70 şarjöre el konuldu. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Beyşehir ilçesinde de 12 otomatik piyade tüfeği, 22 şarjör, 5 tabanca ve tabanca parçaları bulundu.

Başka bir operasyonda, 9 bin 155 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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