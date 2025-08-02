Konya\'da kaçan sürücü kaza yaptı, polis memuru yaralandı

KONYA'da 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan Faruk Enes B.'nin kullandığı otomobili durdurmak isteyen polis memuru M.O., düşerek yaralandı. Otomobil bir apartmanın duvarına çarparken, ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Bafra Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; polisin kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan Faruk Enes B., 54 YL 859 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Bu sırada ara sokağa girip, yavaşlayan sürücüyü durdurmak için hamle yapan polis memuru M.O. yere düştü. Polis memuru yaralanırken, otomobil bir apartmanın duvarına çarparak durdu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan polis memuru M.O., Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılırken, ehliyetsiz sürücü Faruk Enes B., gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.