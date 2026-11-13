Konya'da kadın gazetecilere dijital dönüşüm eğitimi sonrası sertifika verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Konya'da kadın gazetecilere dijital dönüşüm eğitimi sonrası sertifika verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya\'da kadın gazetecilere dijital dönüşüm eğitimi sonrası sertifika verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Konya'da kadın gazetecilere yönelik beş günlük dijital dönüşüm eğitimi sertifika töreniyle sona erdi. Törende eğitimin gazetecilerin yeni medya araçlarını daha etkin kullanmasına ve yerel basının niteliğine katkı sağlayacağı vurgulandı.

Konya'da "Yerel Basında Kadın Gazetecilerin Dijital Dönüşüm Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında sertifika töreni düzenlendi.

Basın İlan Kurumu İnsan Kaynakları Müdürü Feyza Andaş, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde, kurum olarak sektöre yönelik sorumluluklarını yalnızca ekonomik desteklerle sınırlı görmediklerini söyledi.

Sürdürülebilir güçlü bir yayıncılık yapısının nitelikli insan kaynağıyla mümkün olduğuna inandıklarını belirten Andaş, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız beş günlük eğitim, kadın gazetecilerimizin dijital habercilik alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, yeni medya araçlarını daha etkin kullanmaları ve içerik üretiminde farklı yetkinlikler kazanmaları açısından önemli fırsatlar sundu. Burada edindiğiniz bilgi ve deneyimlerin yalnızca kişisel mesleki gelişiminize değil, görev yaptığınız yayın kuruluşlarının çalışmalarına ve genel olarak basın sektörünün niteliğine de katkı sağlayacağına inanıyorum. Özellikle mesleki tecrübenizin yeni teknolojilerin sunduğu imkanlarla buluşmasının haberciliğe farklı perspektifler kazandıracağını düşünüyorum."

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İhsan Bostancı da yerel basının gücünün korunması, sürdürülebilirliğinin sağlanması ve çağın yakalanması için dijital dönüşümün kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşılarına çıktığını ifade etti.

KTO Karatay Üniversitesi Rektör Vekili Atilla Özütok ise programın kadın gazetecilerin dijital dönüşüm süreçlerinde daha güçlü yetkinlikler kazanmasının hedeflendiğini kaydetti.

Tören, gazetecilere sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Dijital DönüşümYerel HaberlerEğitimGüncelMedyaKonyaKadınSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir elinde silah, bir elinde bayrak Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi Bir elinde silah, bir elinde bayrak! Trafiği kilitleyen genç böyle ikna edildi
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
7 elmaya servet ödendi Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı 7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı
Engelli kızı için her şeyi bıraktı Polis babayla Eylül’ün kar günü Engelli kızı için her şeyi bıraktı! Polis babayla Eylül'ün kar günü
16:26
İslam Memiş’ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler
İslam Memiş'ten yatırımcılara hayati uyarı: Enkaz altında kalabilirler
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi, COP31’e damga vuran isimlerden biri oldu
Şara'nın eşi Latife el-Durubi, COP31'e damga vuran isimlerden biri oldu
15:06
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
Telefon yasağı eyleminde arbede: İşçiyi iten iki kişi fabrikaya kaçtı
14:44
Müge Anlı’da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
Müge Anlı'da Şahmeran iddiası: Anne, kızının kandırıldığını öne sürdü
14:20
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
Van Dijk kapıyı araladı: Üç Türk kulübünün takipte olduğu öne sürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 16:30:17. #.0.3#
SON DAKİKA: Konya'da kadın gazetecilere dijital dönüşüm eğitimi sonrası sertifika verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android