Konya'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Konya'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor

Konya'da kar yağışı ulaşımı aksatırken, bazı yollar kapatıldı ve okullar bir gün tatil edildi.

19.03.2025 11:19
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Konya'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Konya-Afyonkarahisar kara yolu Sarayönü-Konya arası bir süre araç geçişine kapatıldı.

Beyşehir, Seydişehir ve Taşkent ilçelerinde de bazı mahalle yollarında ulaşıma izin verilmiyor.

Yetkililer, vatandaşları zorunlu durumlar dışında yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Ilgın ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da Kar Yağışı Ulaşımı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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