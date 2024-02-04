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Konya'da Kayıp Çay Ocağı İşletmecisi Araçla Çarpılarak Öldürüldü - Son Dakika
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Konya'da Kayıp Çay Ocağı İşletmecisi Araçla Çarpılarak Öldürüldü

Konya\'da Kayıp Çay Ocağı İşletmecisi Araçla Çarpılarak Öldürüldü

Konya'nın Güneysınır ilçesinde iki gündür kayıp olan çay ocağı işletmecisi, araçla çarpılarak öldürüldü. Zanlı, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Ceset, yapılan arama çalışmaları sonucunda dağlık alanda bulundu.

04.02.2024 15:05
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Konya'nın Güneysınır ilçesinde, iki gündür kayıp olan çay ocağı işletmecisini araçla çarpıp darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan (42) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Uyan'ın 17 Ocak'ta husumetli olduğu çay ocağı işletmecisi Ali Osman K. (30) ile 17 Ocak'ta tartıştığını belirledi.

Gözaltına alınan zanlının sorgusunda, yeniden tartıştığı Uyan'ı aracıyla çarptıktan sonra darbederek öldürdüğünü, cesedi ise dağlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Bunun üzerine polis ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu Uyan'ın cesedi dağlık alanda bulundu.

Ceset incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Zanlının, Güneybağ Mahallesi Durayda Caddesi'nde yürüyen Uyan'a takip ettiği aracıyla çarptığı, daha sonra sopayla darbederek el ve ayaklarını bağlayıp dağlık alana götürdüğü belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Konya'da Kayıp Çay Ocağı İşletmecisi Araçla Çarpılarak Öldürüldü - Son Dakika
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